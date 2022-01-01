Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonette 13 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kamyoneti takibe aldı. Ekiplerin kısa süreli takibinin ardından durdurulan kamyonette yapılan aramada 13 kilo 350 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, araçtaki 3 kişiyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-01 14:13:22



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