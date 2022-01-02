Vatandaşlar 6. Katta mahsur kalan kediyi kurtardı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir inşaat halindeki bir apartmanın 6. Katında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kurtardı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesindeki bir apartman inşaatının 6. katında mahsur kalan kediyi vatandaşlar kendi yöntemleriyle kurtardı.

Vatandaşlar mahsur kalan kedinin korkup düşmemesi için Kuşçu filesine tavuk eti attı. Kedi filenin içine düşürülerek kurtarıldı.

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