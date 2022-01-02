Gaziantep’te sahte alkolden ölenlerin sayısı 9’a çıktı Sahte alkolden zehirlenen 50 yaşındaki adam öldü

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Gaziantep’te sahte alkolden zehirlenen 50 yaşındaki Ahmet Duyar, 19 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesi kaybetti. Duyar’ın ölümüyle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 9’a yükseldi.

Olay, 14 Aralık günü akşam saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşandı. İddiaya göre evinde bir miktar alkol alan Ahmet Duyar (50) bir süre sonra fenalaştı. Fenalaşan adama ilk müdahaleyi yakınları yaptı. İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Duyar’ı, ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırdı. Sahte alkolden zehirlendiği belirlenen Duyar, yoğun bakım servisine alındı: 19 gündür yoğun bakımda tedavi gören Duyar, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Duyar’ın cenazesi memleketi Nizip’te toprağa verildi.

Polis ekipleri Duyar’ın ölümüyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 9’a çıktı.

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