Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin'in çıktı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te yanan otomobilin içinden erkek cesedi çıktı. Cesedin Suriye uyruklu Yasin Elves'e (25) ait olduğu belirlendi.

Dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde hurda araçların bulunduğu otoparktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan bir otomobilin bagajında erkek cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves'e ait olduğu belirlendi. Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-01-02 13:55:59



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