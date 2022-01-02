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Tahmazoğlu, Bakan Soylu ile yeni yıla Cudi dağında Mehmetçiklerle girdi

İHA

Tahmazoğlu, Bakan Soylu ile yeni yıla Cudi dağında Mehmetçiklerle girdi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni yılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Cudi Dağı’nda Mehmetçiklerle birlikte girdi.
2 bin 100 rakımlı Cudi dağının tepesindeki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Modüler Güvenlikli Üs Bölgesi'nde Mehmetçiği ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya eşlik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni yıla kahraman Mehmetçiklerimiz ile birlikte girdi. Üst Bölgesinde aynı zamanda Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’te bulunuyordu.
Bakan Soylu Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telsizden hitap ettiği jandarma personelinin de yeni yılını kutladı. Üs bölgesinde brifing alan ve incelemelerde bulunan Soylu, jandarma personeline hitabında, bölgede 2 yılda 22 kule ve üs bölgesi yapıldığını belirtti. Modern cihazlarla donatılan Cudi Dağı Üs Bölgesi'nin bölgeye hakim olduğunu ifade eden Soylu, savunma sanayiinde ve üs bölgeleri noktasında iyi bir noktaya gelindiğini dile getirdi.
Al Bayrağımızın altında Mehmetçiğimizin yanındayız
Mehmet Tahmazoğlu Cudi dağının zirvesinde Mehmetçikle birlikte yaptığı yaptığı kutlamada, “2021 bitimine dakikalar kala Ülkemizin en güzel noktalarından biri olan Cudi dağının zirvesinde al bayrağımızın gölgesinde kahraman askerlerimizde birlikteyiz. 2022 yılının ülkemize milletimizi insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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