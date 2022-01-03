Halı Tasarımı Programı öğrencileri sektör temsilcileri ile buluştu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Halı Tasarımcıları Derneği (HATAD) işbirliği çerçevesinde GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda seminer düzenlendi.

Halı tasarım programında eğitim gören öğrencilerin sektörü tanımaları amacıyla düzenlenen seminerde, Yalçın Kardeşler Halı Firması Tasarım Direktörü Levent Cepken tarafından Gaziantep halı sektörünün dünü, bugünü ve geleceği hakkında bilgi verildi. Gaziantep’in halı sektöründe önemli bir ihracat payına sahip olduğunu, tasarım kültürünün hızla geliştiğini belirten Levent Cepken, konuşmasında öğrencilere yenilikleri takip etmelerini ve halı tasarım programını öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte konuşan HATAD Başkanı Selçuk Sayılı ise, dernek çatısı altında ilki düzenlenen bu etkinliğin 20212022 EğitimÖğretim Yılı Bahar Döneminde 14 haftalık periyotta halı sektöründe çalışan 14 farklı tasarım direktörü, ArGe Müdürü ve ihracat müdürü ile halı tasarım programındaki öğrencileri ile buluşturmaya devam edileceğini söyledi. Sektör ile üniversitenin bu tür yararlı etkinlikler ile bir araya gelmesini önemsediğini aktaran Selçuk Sayılı, iş dünyasının sıkıntılarından biri olan kalifiyeli işgücünün sağlanmasında önemli katkı sağlanacağını dile getirdi.

Halı Tasarım Programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ve Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Memik Üzümcü’nün katıldığı etkinlikte, hali hazırda halı işletmelerinde çalışan tasarımcılar ile sektörün ihtiyaç duyduğu alan yeterliliklerine sahip sorumlu, nitelikli eleman gücü haline getirilebilmesi için eğitimler verilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin is yerlerinde staj yapmaları sağlanarak hem öğrencilerin uygulama eğitimlerinin gerçekleştirilmesi hem de istihdam edilebilmelerinin sağlanması hedefleniyor. Üniversitenin mevcut bilgi birikimi ile sanayinin yetişmiş insan gücü birleştirilerek, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Etkinlik sonunda 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşu dolayısıyla düzenlenen Letter Art Yarışması’nda ödül alan Berkay Gökgöz’e ve konuşmacı Levent Cepken’e, Alpin Halı Yönetim Kurulu Üyesi Suat Bozkurt ve Halı Tasarımı Programı katkıları ile hediye takdim edildi.

Etkinlik sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

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