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Şehitkamil'de amatör spor kulüplerine büyük destek 76 spor kulübünün bin 368 sporcusuna anorak mont verildi

İHA

Şehitkamil'de amatör spor kulüplerine büyük destek 76 spor kulübünün bin 368 sporcusuna anorak mont verildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 76 amatör spor kulübünün bin 368 sporcusuna anorak mont hediye etti.
Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen malzeme dağıtım törenine; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Abdulkadir Gözegir, Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile çok sayıda amatör spor kulübü yöneticisi ve sporcusu katıldı.
Malzeme dağıtım töreninde ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, spora olan büyük desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.
“Milletimizin ihtiyaçlarına göre yönlendiriyoruz”
Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İmkanlar dahilinde gelen talep doğrultusunda bu yıl takımlarımıza anorak hediye edelim istedik. Burada 76 kulübün içerisinde, Süper Amatör Lig’de, Amatör 1, Amatör 2’de oynayan, BAL Ligi’nde oynayan, Kadın Ligi’nde oynayan kardeşlerimizde olmak üzere her takıma 18 tane anorak takdim etmiş olacağız. Bu bizim hediyemiz değil, bu milletin malı arkadaşlar, bunlar sizlerin parası. Biz, milletin parasını yeniden milletin ihtiyaçlarına göre yönlendiriyoruz. Yapmış olduğumuz ekstra bir iş değil, bunun biz yol göstericiliğini yapıyoruz. Bizim hiçbir zaman ayrımız gayrımız yok, birlikte bir tek derdimiz var. Gençlerimizi; negatiflikten nasıl kurtarırız, sporla nasıl tanıştırır, spor ile daha ileriye nasıl götürebiliriz, tek derdimiz bu. Ben, bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Federasyon Başkanıma, yönetici kardeşlerime, teknik heyete, sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“İnanılmaz derecede ahenk ile çalışıyoruz”
Şehitkamil Belediyesi ile birlikte çok iyi bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Şehitkamil Belediyemiz ile inanılmaz derecede ahenk ile çalışıyoruz. Bu anlamda Başkanımıza, şükranlarımı sunuyorum. Dolayısıyla tek ve yegâne amacımız, çocuklarımızı spor ile buluşturmak, hırsızlığa, uyuşturucuya yem etmemektir. Bu sebepten dolayı çocuk okuldan çıktıktan sonra gelip sporunu yapsın, sporunu yaptıktan sonra evine dönsün. Spor yapan kişi ahlaklı kişidir, spor yapan kişi dürüst kişidir, spor yapan kişinin dik duruşu vardır, spor yapan kişi, bütün problemlerle baş etmeyi öğrenir ve tek başına mücadele eder. Spor yapan kişi, toplum dinamiklerini ayakta tutan en büyük unsurlardan birisidir” diye konuştu.
“Biz en büyük desteği Şehitkamil Belediyemizden alıyoruz”
Şehitkamil Belediyesi tarafından büyük destekler aldıklarını söyleyen ASKF Başkanı Abdulkadir Gözegir, “Biz her zaman yerel yönetimlerden destek alıyoruz ama şu da bir gerçek ki biz en büyük desteği Şehitkamil Belediyemizden alıyoruz. Her platformda bunu dile getiriyorum, bunu da devamlı dile getireceğim. Marifet, iltifata tabidir. Bizlere kim hizmet ediyorsa, biz onlarla beraberiz. Kim amatörün yanında duruyorsa, kim amatör spora hizmet ediyorsa, kim bu gençlere hizmet ediyorsa, biz sonuna kadar onlarla beraber olacağız. Çünkü bizim geleceğimiz gençlerdir. Bunu her zaman dile getiriyoruz. Amatör takımlarımız; kesinlikle gençlere hitap etmeli, gençlere dönmeli ve geleceğimiz olan gençleri yetiştirmelidir. Sizler gençlerimize ne kadar değer verirseniz, bu hizmetler de o gençlerimizin ayağına gelir” diye konuştu.

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