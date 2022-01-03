2021 yılında 3 milyar dolarlık halı iharacatı yapıldı

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2021 yılında Türkiye genelinden 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 22,1 artışla toplam 3 milyar 179 milyon 483 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini açıklayarak halı ihracatçılarını kutladı.

2021 yılı ihracat rakamlarının açıklanmasının ardından TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan yaptığı açıklamada 2021 yılında bütün zorluklara rağmen halı ihracatçılarının olağan üstü bir gayret sarf ederek genelinden önceki yıla oranla yüzde 22,1 artışla toplam 3 milyar 179 milyon 483 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

“2022 yılının bütün sektörlere atılım yılı olmasını temenni ediyorum”

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, halı ihracatçılarını kutlayarak 2022 yılı için belirlenen 4 milyar dolarlık halı ihracat hedefinin gerçekleştirebilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını ifade ederek, “Zorlu bir yılın ardından yeni bir yıla girdik. 2021 yılı halı ihracat hedefimiz 3 milyar dolardı. Aralık 2021 Halı Sektör Kurulu toplantımızda 4 milyar dolar olarak belirledik. 2022 yılıyla ilgili yol haritamızda belirledik. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve sektörümüzü daha güçlü hale getirebilmek için elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için her zamankinden daha çok çalışmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatımızı sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. İnsanüstü çaba ve gayretle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan bütün ihracatçılarımızı kutluyor 2022 yılının bütün sektörlere atılım yılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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