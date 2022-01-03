Yağış sonrası ahır çöktü; 5 inek öldü

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Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde, yağış nedeniyle çöken ahırdaki 5 inek öldü.

Olay, sabah saatlerinde Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akman´a ait büyükbaşların bulunduğu ahırda çökme meydana geldi. Yağmur nedeniyle çöken ahırda 10 inek, enkazda kaldı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ve mahalleli tarafından çıkarılan 5 ineğin öldüğü belirlenirken, diğer hayvanlar ise tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2022-01-03 14:42:23



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