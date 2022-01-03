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Dövizdeki artış kadar zam talep ettiği iddia edilen iş yeri sahibi konuştu İş yeri sahibi kiracısının iddialarını yalanladı

İHA

Dövizdeki artış kadar zam talep ettiği iddia edilen iş yeri sahibi konuştu İş yeri sahibi kiracısının iddialarını yalanladı

Gaziantep’te kiracısından dövizdeki artış kadar kira zammı talep ettiği iddia edilen iş yeri sahibi Adil Danışman, doktorla aralarındaki anlaşmazlığın kiradan kaynaklanmadığını, aralarındaki arbedenin kendisine hakaret edilmesinden dolayı çıktığını savundu.
Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesi'nde 2 gün önce sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapılmasını isteyen iş yeri sahibi, kiracısı Doç. Dr. İrfan Koca’nın kliniğine geldi. Klinik önünde iş yeri sahibi Adil Danışman ile klinik önünde bekleyen Avukat Erhan Koca arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma arbedeye dönüşürken ikili arasındaki kavga karakolda son buldu. Doktor Koca’nın avukatı Erhan Koca, iş yeri sahibi Adil Danışman’ın dövizdeki artış kadar kira zammı talep ettiğini iddia ederken iş yeri sahibi Danışman, iddiaları yalanladı.
Doktor Koca’nın kendisine ait kepenk parçalarını göstererek, “Bunları buradan temizleyin şerefsizler” deyip parmak salladığını ileri süren Danışman, arbedenin bu nedenle başladığını belirterek, “Avukat Erhan Koca telefonları önceden hazırlayarak bize komplo kurmuştur. Olayın özü, bitişiğinde bulunan şahsıma ait iş yerimi yıldırmak suretiyle sahiplenme çabasıdır” dedi.

“Aramızdaki anlaşmazlık dövizle, kira ile alakalı değil”
Doktor Koca’nın 3 katlı, 400 metrekarelik dükkana aylık 2 bin 200 lira kira ödediğini belirten Danışman, “Dr. İrfan Koca sahte kira kontratıyla bana ait iş yerimi işgal etmektedir. Bu konuyla ilgili mahkememiz devam etmektedir. Bitişiğinde depo olarak kullandığım iş yerinin kepenklerini ana deposu klinikte bulunmaktadır. Kepenkleri kapatmasından ötürü depomuzdaki ürünleri almakta mağduriyet yaşamaktayız. İş yerindeki ürünleri almak amacıyla kepenkleri kesmek durumunda kaldık. O gün aramızda arbede yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Aramızdaki anlaşmazlık döviz kurundaki artışla, kira miktarıyla alakalı değildir. Tezgah önceden kurulmuş. Bizi üzerlerine çekip sıkıntılı duruma düşürmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

“Adıma sahte imza atılmış”
O gün kendisine çocuklarının önünde “şerefsiz” denildiğini iddia eden Danışman, “Bundan 1 yıl önce burada fizyo klinik isminde bir şirket kuruldu. Bu şirketin benimle yeni kontrat yapması gerekiyordu. Yapmadığından dolayı ben şüphelendim. Vergi levhasını görmek istedim. Bir şekilde vergi levhasında şirketin değiştiğini öğrendim. Benim adıma sahte imza atarak usulsüz bir kira kontratı yapmış. Bu kontratı benimle yapmadı. Bende Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Sahte kira kontratından dolayı şu anda mahkememiz devam etmektedir” diye konuştu.

“Asıl mağdur benim müvekkilimdir”
Danışman’ın avukatı Oktay Yulur ise 2 gün önce yaşanan olayın aslının farklı olduğunu ifade etti. Söz konusu olayda mağdur olan tarafından müvekkili Adil Danışman olduğunu aktaran Yulur, “Kamera kayıtları incelendiğinde söz konusu kayıtlar bilerek bilinçli bir şekilde komplo maksadıyla çekilmiştir. Müvekkilimle İrfan Koca arasında devam eden davalar var. Bunlar devam etmektedir. Dr. İrfan Koca, sahte kira kontratı üzerinden müvekkilin taşınmazında barınmaktadır. Fakat bu haksız barınmadır. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bundan ceza alacağından korktuğu için müvekkilime böyle bir komplo kurmuştur. Müvekkilim iş yerini bir bütün halinde kiraya vermiştir. Müvekkilim ilk olarak İrfan Koca ile sözleşme yapmıştır. Daha sonra ilerleyen süreçte iş yeri Fizyo Klinik adında bir şirkete geçmiştir. Bu şirketin maliyeden evrakları incelendiğinde söz konusu kira sözleşmesinin sahte olduğu anlaşılacaktır. Kendi dükkanına girmek istediği halde böyle bir muameleyle karşılaşmıştır. Müvekkilim bu olayda mağdur taraftır” dedi.

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