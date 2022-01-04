Yardıma muhtaç ailelere kış desteği

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, “Kış Gelmeden, Sen Gel” sloganı ile yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi, kömür, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, “Kış Gelmeden, Sen Gel” sloganı ile yardıma muhtaç insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek, kış projesi kapsamında yurdun dört bir yanı ile yurt dışındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gaziantep’te Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından tespiti ve sosyal incelemesi yapılan insanlar, derneğin yardım sistemine kayıt olarak yılın belli periyotlarında gidip yardım alabiliyorlar. Derneğin Şefkat Mağazası’na randevu usulüyle gelen öksüz ve yetim çocuklar, dul aileler, fakir ve muhtaç insanlar, ihtiyaçlarını kendi istekleri doğrultusunda mağazadan seçerek karşılıyorlar. Sonrasında içerisinde şeker, pirinç, yağ, mercimek, fasulye, tuz, nohut, reçel ve bulgur gibi envai çeşit gıdanın bulunduğu koliyi alıyor.

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