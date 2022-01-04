Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde antrenmanlara devam ediyor. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, ısınma, kuvvet çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kırmızısiyahlı ekip hazırlıklarını 5 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.