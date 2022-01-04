Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar, mobese kameralarına yansıdı.

Kentte son günlerde kentin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalar, mobese kameralarına yansıdı. Kazaların sürücülerin tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle yaşandığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, 'Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir' notuyla paylaşarak sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-04 14:03:16



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