Gaziantep ALG Spor, Trabzon'a konuk olacak

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T. Kadınlar Futbol Süper Lig'i B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor, 4. haftada ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olacak.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalar ile birlikte devam edecek. Kadınlar Futbol Süper Lig B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor, 4. haftada ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor'a konuk olacak.

Ligde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayan ve 19 gol atarak kalesinde gol görmeyen ALG Spor, deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hasan Vural, yönetiminde yoğun tempoda sürdürüyor. Hasan Celal Güzel Futbol Sahası'nda yaptığı antrenman ile Trabzon hazırlıklarını sürdüren Sarıgrili takım, rakibiyle Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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