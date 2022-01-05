Araban’da ev ve iş yerlerine giren 2 hırsız tutuklandı

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Gaziantep’in Araban ilçesinde girdikleri işyerleri ve evlerden çok sayıda eşya ve para çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındıb Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araban ilçesinde son günlerde artan hırsızlıklar nedeniyle İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Evlerden televizyon ve mutfak eşyaları, iş yerlerinden bozuk para çalan hırsızlara yönelik geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, hırsızlardan 2'sinin eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyon ile M.Ç. ve S.Ç. isimli 2 şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Araban Adliyesindeki mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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