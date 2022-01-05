Gaziantep'te yoğun sis

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Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle trafikte de aksama meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda, farlarını yakarak ilerleyebildi. Trafik ekipleri de sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Sisin gün içinde yağışla birlikte dağılmasının bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2022-01-05 10:52:37



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