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Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

DHA

Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti. Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.
ÜSTGEÇİTTEN ATLAMAYA KALKTI
Dilenmenin yasak olduğunu ve ceza keseceğini söyleyen zabıta ekiplerinin karakola götürdüğü Bülent D., bu sırada geçtiği üst geçitten atlayacağını söyledi. Zabıta ekiplerinin engellediği Bülent D.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-01-05 13:50:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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