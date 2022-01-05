Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı. Sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti. Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.

ÜSTGEÇİTTEN ATLAMAYA KALKTI

Dilenmenin yasak olduğunu ve ceza keseceğini söyleyen zabıta ekiplerinin karakola götürdüğü Bülent D., bu sırada geçtiği üst geçitten atlayacağını söyledi. Zabıta ekiplerinin engellediği Bülent D.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-01-05 13:50:59



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