Panorama Müzesi çalışanlarına işaret dili eğitimi

25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi’ni ziyaret eden işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunulması için müze personeline işaret dili eğitimi verilmeye başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, engelli bireylerin sosyalleşmesi ve kültürel faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi için 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi çalışanlarını, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı 3 aylık İşaret Dili Eğitimi programına dahil etti. Toplamda 120 saatlik eğitimin ardından müzede hizmet verecek 16 müze çalışanı sayesinde işitme engelli ziyaretçiler, Antep Savunması'nı gözler önüne seren müzedeki çalışmalar hakkında rahat ve keyifli şekilde bilgi sahibi olabilecek.



“Engelsiz kent imajına güç kazandırılıyor”

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, ‘Engelsiz Kent Gaziantep’ sloganından hareketle engelli bireylerin topluma olan adaptasyonunu her geçen gün daha iyi bir noktaya taşıdıklarını belirtti. Tolay, 2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Kuşkusuz Gaziantep için işitme engelli bireylerimize yönelik yapılan bu çalışma bir ilk değil, son da olmayacak. Gaziantep’i engelsiz kent imajına güç kazandırmak için farklı farklı platformlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.