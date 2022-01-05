Gaziantep FK, Luka Stankovski ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep Futbol Kulübü, Makedon futbolcu Luka Stankovski ile sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni yılın ilk transferini Makedon orta saha oyuncusu Luka Stankovski ile yaptı. Kuzey Makedonya kulüplerinden Rabotniçki'de forma giyen 20 yaşındaki Luka Stankovski, düzenlenen törenle 4.5 yıllığına Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı.
İmza törenine katılan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Makedon oyuncuyu yakından takip ettiklerini belirterek, "Stankovski ülkesi ve Avrupa´da yakından bilinen ve geleceğin en büyük potansiyelli futbolcularından birisi olarak gösteriliyor. Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-01-05 16:37:53
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