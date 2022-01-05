Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, evine gittiği sırada sokak köpeğinin saldırdığı kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Aslı Bozkurt, evine gittiği sırada caddedeki bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Bozkurt'u çevredeki vatandaşlar kurtardı. Bozkurt'a saldıran köpek çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırdı. Vücudunda hafif yaralar oluşan Bozkurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Aslı Bozkurt'un saldırıya uğradığı anlar ise bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; çöpü karıştıran Bozkurt'un yanına gelen köpeğin saldırması ve vatandaşların Bozkurt'u kurtarma anları yer aldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-01-05 20:10:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.