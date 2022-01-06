Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında 8,5 kilo metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-01-06 09:27:04



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