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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan kadın 65 gün sonra sağlığına kavuştu

İHA

Korona virüse yakalanan kadın 65 gün sonra sağlığına kavuştu

Gazantep'te yeni tip korona virüse yakalanan 2 çocuk annesi Ayşe Polat, 65 gün süren zorlu yaşam mücadelesini kazanarak, yeniden sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te, 2 çocuk annesi Aysel Polat, halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık şikayeti ile bir sağlık kuruluşuna başvurdu. Burada yapılan korona virüs testi pozitif çıkan Polat, hemen tedavi altına alındı. Ancak kısa sürede durumu ağırlaşan genç kadın, ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne getirilerek, yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Yoğun bakım sürecinde durumu ağırlaşan hasta, entübe edilip solunum cihazına bağlandı. 20 gün yoğun bakımda kalan hastanın, yoğun bakım sürecinin ardından medikal serviste de tedavisi 45 gün boyunca devam etti. Durumu her geçen gün daha iyiye giden hasta, önce servise alındı, daha sonra taburcu edilerek evine uğurlandı.
“Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi zannettim”
65 gün boyunca kendisiyle yakından ilgilenen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Aysel Polat, zorlu hastalığa karşı verdiği mücadeleyi anlatarak, "Nefes alamamak çok kötü. Bir an öleceğimi düşündüm. Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi zannettim. Covid19'a yakalanıncaya kadar hiçbir sağlık sorunum yoktu. İlk kez böyle zorlu bir süreç yaşadım. Virüs akciğerime büyük hasar verdi. Bu yüzden tedavi sürecim solunum cihazında geçti. Çok şükür şu an iyiyim. Herhangi bir sıkıntım kalmadı. Yeniden doğmuş gibiyim. Sağlığın ne kadar önemli olduğunu kaybedince anlıyorsunuz. Nefes almak kadar önemli bir şey yokmuş. Beni aileme kavuşturduğu için başta doktorum Seyfi Yılmaz, yoğun bakım hemşireleri, kat hemşirelerine, fizyoterapistime ve ANKA Hastanesi yöneticilerine çok teşekkür ederim” dedi.
“Korona virüs tehlikesi devam ediyor”
Hastanın durumu hakkında bilgi veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfi Yılmaz, “Hastamız bize geldiğinde durumu çok kötüydü. Koronavirüsün akciğerlere ciddi hasar vermesi, buna bağlı oksijenin düşmesi nedeniyle, hastamızın tedavisine entübe olarak solunum cihazında devam ettik. Bu düzeyde etkilenen hastalar tedaviye zor yanıt verir, fakat Aysel Hanım tedaviye olumlu yanıt vererek, pes etmediğini gösterdi. Hastamız 20 gün yoğun bakım sürecini atlattıktan sonra medikal serviste de tedavisine 45 gün devam ettik. Hareketlerinde de kısıtlama yaşayan hastamız, fizik tedavi ile kısa sürede toparlandı. Hastamızı şu an sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Korona virüs tehlikesi devam ettiği için herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat etmesi gerekiyor” diye konuştu.

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