Üniversite öğrencilerinden miniklere hijyen eğitimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, Oğuzeli Anaokulu’nda yüz yüze eğitim gören minik öğrencilerin güvenilir ve hijyenik ortamda eğitimlerini yürütmeleri amacıyla eğitim vererek, dezenfektan, maske, kolonyadan oluşan hijyen seti dağıttı.

HKÜ İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileri, özellikle minik öğrencilerin, salgına karşı daha tedbirli olmalarını ve korunmalarını sağlamak amacıyla; sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında, Oğuzeli ilçesindeki anaokulunda eğitim verdi ve hijyen seti dağıttı. Sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında salgın tedbirlerine dikkat çekerek minik öğrencilere faydalı olmayı hedeflediklerini söyleyen İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Vanlıoğlu, “Miniklerimize ve kıymetli öğretmenlerimize virüse karşı tedbirli olmalarını hatırlatmak ve okul hayatlarında da yanında olduğumuzu hissettirmek için eğitim verdik ve hijyen kitlerini teslim ettik. Tüm öğrencilerimize okul hayatlarında ve gelecekteki hayatlarında sağlıklı, başarılı ve mutlu günler diliyoruz” diye konuştu.

Bu anlamlı etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirten İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sinem Demir, örnek olacak başka etkinlikler gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

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