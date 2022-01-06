Yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı için gözyaşı döktü Yüzü gözü kanlar içerisinde kendisine çarpan aracı soran sürücü, yüzü sargılı halde karısını son yolculuğuna uğurladı Acılı adam karısının cenazesini, "Şimdi ben ne yapacağım, 2 kızım var, bunları nasıl büyüteceğim" diye feryat ederek karşıladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada yüzü gözü kanlar içerisinde kalan ve o haliyle jandarmanın yanına gelerek, kendisine çarpan tırın sürücüsünün yakalanıp yakalanmadığını soran motosiklet sürücüsü Hüseyin A., bugün ise aynı kazada ölen karısının cenazesini yüzü sargılı halde gözyaşları ile karşıladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 Ocak Pazartesi günü meydana gelen kazada tırın çarpması sonucu yoldan çıkarak devrilen motosiklette bulunan Hüseyin A., arkasında bulunan karısı Özlem A. ve kızı Hiranur A., yaralanmış, olayın hemen ardından ise ise motosiklet sürücüsü Hüseyin A, acılarını unutup, karısının ve kızın derdine düşmüştü. Yüzü gözü kanlar içerisindeki Hüseyin A., karısı ve kızı ambulansa alındıktan sonra ise olay yerinde bulunan jandarmanın yanına giderek, kazadan sonra kaçan tır sürücüsünün yakalanıp, yakalanmadığını sormuştu. Jandarmanın ise "Yakalayacağız" cevabını verdiği sürücü, sağlık ekipleri ve vatandaşların telkinleri ile ambulansa alınmıştı.



Yüzü sargılı şekilde karısının tabutu karşıladı

Olaydan 1 gün sonra tır sürücü ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alınırken, kazada ağır yaralanan Özlem A ise 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Özlem A'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İslahiye'ye getirildi. Kazanın izlerini taşıyan Hüseyin A, Boğaziçi mahallesinde evlerinin önünde, yüzü gözü sargılar içerisinde karısının cenazesini karşıladı.

Karısının tabutla getirildiğini gören Hüseyin A. Kürtçe olarak, "Şimdi ben ne yapacağım, 2 kızım var, bunları nasıl büyüteceğim" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.

Boğaziçi Mahallesine getirilen kadının cenazesi, burada kılınan öğlen namazının ardından ise mahalle mezarlığına defnedildi. Hüseyin A., dua ve gözyaşları ile karısını son yolculuğuna uğurlarken, cenaze törenine kadının yakınları, çok sayıda seveni ve mahalleli katıldı.



O anları anlattı

Büyük acı yaşayan Hüseyin A. ise olay günü yaşadıklarını anlatarak, tır sürücüsünün yakalanarak tutuklanmasının ise acısını az da olsa hafiflettiğini kaydetti. Hüseyin A., "Kızımı hastaneye götürdüm. Eşim işte çalışıyordu. Hastane dönüşü, eşimi de kızımı da alarak, eve gidiyorduk. arkadaki tır, karşıdan araba gelmesine rağmen tek şeritli yolda bizi sollamaya kalktı, bizi sıkıştırdı, tırın dorsesi motosiklete çarptı, yoldan çıktık, motosiklet devrildi. Hiç durmadı, kaçtı gitti. Eşimin mekanı cennet olsun, bu sorumsuzluğu yapanlar, cezasız kalmaz inşallah" diye konuştu.

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