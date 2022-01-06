Şahinbey Koro ekibi, Cumhurbaşkanı ile şarkı söylemenin heyecanını yaşadı

Şahinbey Koro ekibi, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. Yıl etkinliklerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘Beraber Yürüdük Biz Bu yollarda’ şarkısını söylemenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ şarkısını söyleyen Şahinbey Koro ekibi öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte şarkı söylemenin kendilerini gururlandırdıklarını ifade ettiler.



“Heyecanlı bir gündü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a piyano çalan Musa Türkoğlu “Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 6 aydır piyano eğitimi alıyorum. Burada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız 25 Aralık Gazişehrimizin kurtuluşunda bizleri ziyaret etmişti. Bende kendisine ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısını çaldım. Benim için unutulmaz bir gündü. Hayatım boyunca o günün özel bir yeri olacak” dedi. Şahinbey Belediyesi Konservatuarının en küçük öğrencilerinden Zeynep Seda Göçkün ise, “Cumhurbaşkanımız Gaziantep’e geldiğinde onun için ‘Beraber Yürüdük Biz Bu yollarda’ şarkısını söyledik. Benim için çok güzel bir gündü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere o unutulmaz günü yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Gaziantep Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yeter Ünal da Şahinbey Konservatuarında profesyonelce eğitim verildiğini belirterek, “Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde açılan konservatuara kızımla birlikte başvurmuştuk. Zorlu sınavlardan ve aşamalardan geçerek konservatuara yazılabildik. Bize sunulan imkanlar ve eğitim seviyesi gerçekten üst seviyede. Her enstrüman için ayrı ayrı sınıflar oluşturulmuş durumda. Bu sınıflarda profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyoruz. Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100. yıl etkinliklerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan koromuzda bizlere eşlik etti. Cumhurbaşkanımızın bize eşlik etmesi bizleri çok mutlu etti. Bizleri destekleyen herkese ve bize bu imkanları sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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