Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

İHA

Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı

Gaziantep'te, duraklarda otobüs bekleyen vatandaşların cep telefonlarını yankesicilik yaparak çaldığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin yankesicilik yaparken yakalanma anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet, İnönü ve Özdemirbey caddeleri üzerinde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, otobüs duraklarında araçlara binmek için sıra bekleyen vatandaşların arasına karışarak yankesicilik yöntemi ile cep telefonlarını gasp eden M.O. isimli şüpheli takibe alındı. Şüpheli şahıs, yankesicilik yapmak suretiyle bir vatandaşın üzerinde bulunan cep telefonunu çaldığı esnada görevliler tarafından suçüstü yakalandı. O anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüphelinin üzerinde aynı yöntemle başka bir vatandaştan çalındığı tespit edilen ikinci bir cep telefonu ele geçirildi.
Çok sayıda suç kaydı bulunan M.O. isimli şüpheli hakkında 6 ayrı yankesicilik olayı ile ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’dan Fidan’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’dan Fidan’a ziyaret
Şahinbey Koro ekibi, Cumhurbaşkanı ile şarkı söylemenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Şahinbey Koro ekibi, Cumhurbaşkanı ile şarkı ...
Gaziantep'te inşaat sektörüne indirim müjdesi
YEREL HABERLER Gaziantep'te inşaat sektörüne indirim müjdesi
Yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı için gözyaşı döktü Yüzü gözü kanlar içerisinde kendisine çarpan aracı soran sürücü, yüzü sargılı halde karısını son yolculuğuna uğurladı Acılı adam karısının cenazesini, "Şimdi ben ne yapacağım, 2 kızım var, bunları nasıl büyüteceğim" diye feryat ederek karşıladı
YEREL HABERLER Yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı ...
Öğrencilerle “Kariyer Günleri’nde” buluştu Fadıloğlu, öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiye verdi
YEREL HABERLER Öğrencilerle “Kariyer Günleri’nde” buluştu Fadıloğlu, ...
Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi
Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıkları sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıkları sürdürüyor
TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra kurtarılamadı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra ...
Üniversite öğrencilerinden miniklere hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden miniklere hijyen eğitimi
Tırın çarptığı motosikletteki kadın hayatını kaybetti Üç çocuk annesi kadın, üç günlük yaşam savaşını kaybetti Motosiklete çarpıp kaçan tır şoförü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı motosikletteki kadın hayatını ...
Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
Korona virüse yakalanan kadın 65 gün sonra sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan kadın 65 gün sonra sağlığına ...
Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 ...
Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması ...
Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ile bir araya ...
Gaziantep'te bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep FK, Luka Stankovski ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Luka Stankovski ile 4.5 yıllık sözleşme ...
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep'te 2 şirkete FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 şirkete FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
Panorama Müzesi çalışanlarına işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Panorama Müzesi çalışanlarına işaret dili eğitimi
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Luka Stankovski Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Luka Stankovski Gaziantep FK'da
Şehitkamil’de karakalem resim kursuna yoğun ilgi Kursiyerler hem eğitim görüyor hem de stres atıyor
YEREL HABERLER Şehitkamil’de karakalem resim kursuna yoğun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.