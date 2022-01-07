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Ekovitrin 19. Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu SANKO Enerji’ye, “Yenilenebilir temiz enerji yatırımı ve çevreye saygı ödülü” verildi

İHA

Ekovitrin 19. Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu SANKO Enerji’ye, “Yenilenebilir temiz enerji yatırımı ve çevreye saygı ödülü” verildi

Ekovitrin Medya Grubu’nun 19’uncusunu düzenlediği Yılın Starları Ödül Töreni’nde, Sanko Enerji’ye, “Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı ve Çevreye Saygı Ödülü” verildi.
Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu, Başkan Yardımcısı Şeref Özata ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Koçak’ın ev sahipliğinde Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ve Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, onur konuğu olarak katıldı.
Çeşitli kategorilerde ulusal ve uluslararası başarılı çalışmaları bulunan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği törende, Sanko Enerji’nin ödülü, Eski Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir tarafından SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu’na takdim edildi.
Konukoğlu, yaptığı konuşmada, Sanko Enerji’nin SANKO Holding kuruluşu olduğunu beirterek, “Sanko Enerji tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan temiz elektrik enerjisi üretiyor. Ülkenin yarınlarına katkı sağlıyoruz. Bizden sonraki nesillere tertemiz bir ülke bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Ekovitrin ailesine değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.
SANKO Enerji, doğa dostu bir stratejiye sahip
SANKO Holding, 1904’ten günümüze Anadolu sanayileşmesinin öncü kuruluşlarından birisi oldu. Başta grubun amiral gemisi tekstil olmak üzere Türkiye’de ve uluslararası boyutta pek çok alanda liderliğini sürdüren SANKO, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji, çimento ve ambalaj üreticileri arasında yer alıyor, 14 bin kişiyi istihdam ediyor.
Türkiye enerji piyasasının lider yatırımcılarından biri olan Sanko Enerji, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim santrali projeleri geliştiriyor, kuruyor, işletiyor ve üretilen elektriğin satışı ile elektrik ticareti yapıyor. Bugüne kadar yaptığı toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla, 6 hidroelektrik, 6 rüzgâr ve 3 jeotermal santrali ile tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık bin MW kurulu güce sahip olan Sanko Enerji Grubu, yılda 3,4 milyar kWh enerji üretme kapasitesine sahiptir.
Türkiye’nin enerji ihtiyacına güvenilir ve sürdürülebilir katkı sağlayan Sanko Enerji, ülke kaynaklarını en verimli ve etkin kullanarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yardımcı oluyor. Grubun portföyünde, Türkiye’de birçok sektörden büyük sanayi ve ticaret şirketleri yer alıyor. Kurum kültürü olarak ‘doğa dostu’ bir yaklaşım benimseyen Sanko Enerji Grubu, tüm yatırım kararlarında ve faaliyetlerinde çevresel ve toplumsal faydayı gözetiyor.

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