Otonom araçlar için dev iş birliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otonom araçlar için dev iş birliği

İHA

Otonom araçlar için dev iş birliği

Kalyon PV, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Bilişim Vadisi tarafından hayata geçirilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları iş birliği, kapsamında otonom (sürücüsüz) araç yazılımı ve teknolojilerinin geliştirilmesi çalışmaları da birlikte yürütülüyor.
HKÜ ve Bilişim Vadisi otonom araç iş birliğinin ilk adımı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla birlikte Türkiye’nin en büyük inovasyon merkezi Bilişim Vadisi’nde geliştirilen otonom sürüş sistemlerine hazır araç platformunun tanıtımı yapıldı. Etkinlikte otonom araç platformunun geliştiricileri olan United Teknoloji Grup Başkanı Muhammed Alyürük ve Ortem Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şahin Karaman tarafından öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgiler verildi.
“Bilişim vadisi ile nitelikli iş birliği yapmak istiyoruz”
HKÜ olarak yapay zekâ, otonom araçlar ve diğer mobilite araçlar konularına büyük önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli; “Bu konularda yapılan çalışmaları destekliyor, uzmanlıklarımızı geliştirmeye ve araştırma merkezleri kurmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde otonom sistemler üzerinde pek çok ArGe çalışması yapılıyor. Bugün burada gördüğünüz Otonom Engelli Aracı ve Otonom Su altı Drone’u bunlardan bazıları. Daha önce güneş enerjisi teknolojileri konusunda iş birliği yaptığımız Bilişim Vadisi ile otonom sürüş sistemleri başta olmak üzere diğer teknoloji alanlarında da nitelikli iş birliği yapma kararlılığındayız. Bunun ilk adımı olarak, Bilişim Vadisi’nde geliştirilen otonom araç platformunun öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin HKÜ’de yaptığı ArGe çalışmalarında kullanılması sağlandı. Böylelikle sürücüsüz araç teknolojileri alanında kendi yazılımlarımızı daha rahat geliştirebileceğiz ve test edebileceğiz. Bu imkânı sağladıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Türkiye Açık Kaynak Platformu Sözleşmesini de imzaladık. Bütün bu gelişmeler, Yazılım Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerimizde okuyan öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı yapacaktır. Ayrıca bu platform, RoboTaksiBinek Otonom Yarışması ve diğer TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimize de büyük fayda sağlayacaktır” dedi.
“Tüm üniversitelere örnek olabilecek bir model”
Otonom araç platformunun HKÜ’ye kazandırılmasını sağlayan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli’yi tebrik eden Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu; “Tüm üniversitelere örnek olabilecek bir modeli HKÜ’de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki arzumuz, öğrencilerimizin yapılan bu işler neticesinde sunacakları katkılarla örnek olmalarıdır. Günümüzde robotik kodlama atölyelerinde hazır setler üzerinden yazılım ve kodlama eğitimi veriliyor ama otomotiv için böyle bir uygulama yok. Türkiye otomotivde güçlü bir ülke fakat yeni nesil otomotiv teknolojileri için gerekli insan kıymetini yetiştirmek ve Türkiye’ye özgü girişim hikâyesi oluşturabilmek için hazır platformlar kullanmak gerekiyor. Bu otonom aracımızın çıkış hikâyesi de buydu. Umarım HKÜ araştırmacıları bu işe çok fazla katkı sunacaklar. Hep birlikte bu işi yapalım ve örnek modeli birlikte hayata geçirelim” diye konuştu.
Otonom araçlar yarışacak
Son zamanlarda giderek yaygınlaşan otonom araçlar, yapay zekâ tabanlı algoritmalarla yönetilen donanımlar (radar, lidar, GPS, odometri, bilgisayar görüşü, vb.) sayesinde sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresindeki nesneleri algılayarak sürücüsüz olarak trafikte seyredebiliyor. Önümüzdeki yıl HKÜ’de özel olarak oluşturulacak pistte otonom araçlar yarışmasının da düzenlenmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Dağlı'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı: “Gazeteciler gören gözümüz, işiten kulağımızdır”
YEREL HABERLER Rektör Dağlı'dan Çalışan Gazeteciler Günü ...
Ekovitrin 19. Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu SANKO Enerji’ye, “Yenilenebilir temiz enerji yatırımı ve çevreye saygı ödülü” verildi
YEREL HABERLER Ekovitrin 19. Yılın Starları Ödülleri sahiplerini ...
Gaziantep'in tarihi camileri hatlarla donatıldı Akkase tekniği ile ebru olarak tekneye düşürülen İslam harfleri ile oluşturulan hatlar Gaziantep’in tarihi camilerine asıldı Ünlü hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından ebru teknesinde akkase tekniği ile yazılan İsmi Celal, İsmi Nebi ve Cihar Yar-ı Güzin Efendilerimizin isimleri Gaziantep’teki 15 tarihi camiye asıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'in tarihi camileri hatlarla ...
Gaziantep'te yankesicilik şüphelisinin suçüstü yakalanması kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te yankesicilik şüphelisinin suçüstü ...
Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs suçüstü ...
Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’dan Fidan’a ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili ve Başkan Doğru’dan Fidan’a ziyaret
Şahinbey Koro ekibi, Cumhurbaşkanı ile şarkı söylemenin heyecanını yaşadı
YEREL HABERLER Şahinbey Koro ekibi, Cumhurbaşkanı ile şarkı ...
Gaziantep'te inşaat sektörüne indirim müjdesi
YEREL HABERLER Gaziantep'te inşaat sektörüne indirim müjdesi
Yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı için gözyaşı döktü Yüzü gözü kanlar içerisinde kendisine çarpan aracı soran sürücü, yüzü sargılı halde karısını son yolculuğuna uğurladı Acılı adam karısının cenazesini, "Şimdi ben ne yapacağım, 2 kızım var, bunları nasıl büyüteceğim" diye feryat ederek karşıladı
YEREL HABERLER Yüzü gözü sargılar içerisinde, kazada ölen karısı ...
Öğrencilerle “Kariyer Günleri’nde” buluştu Fadıloğlu, öğrencilere kariyerleriyle ilgili tavsiye verdi
YEREL HABERLER Öğrencilerle “Kariyer Günleri’nde” buluştu Fadıloğlu, ...
Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi
YEREL HABERLER Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi
Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıkları sürdürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Karagümrük maçı hazırlıkları sürdürüyor
TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra kurtarılamadı
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı motosiklette yaralandı, 3 gün sonra ...
Üniversite öğrencilerinden miniklere hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden miniklere hijyen eğitimi
Tırın çarptığı motosikletteki kadın hayatını kaybetti Üç çocuk annesi kadın, üç günlük yaşam savaşını kaybetti Motosiklete çarpıp kaçan tır şoförü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tırın çarptığı motosikletteki kadın hayatını ...
Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
YEREL HABERLER Avrupalı gençler Solartürk tesislerini gezdi
Korona virüse yakalanan kadın 65 gün sonra sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan kadın 65 gün sonra sağlığına ...
Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 ...
Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması kamerada
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcısı kadına sokak köpeğinin saldırması ...
Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Tahmazoğlu, üniversite öğrencileri ile bir araya ...
Gaziantep'te bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep FK, Luka Stankovski ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Luka Stankovski ile 4.5 yıllık sözleşme ...
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.