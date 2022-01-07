2 asırdır dünyayı ağırlıyor Tarihin yeniden canlandığı Şirehan hotel, tarihi dokusu ve konforu ile dünyanın dört bir tarafından misafirlerini ağırlıyor

Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle halktan alınan vergilerle 1885 yılında inşa edilen, vergi veremeyenin inşaatında çalıştığı, çalışamayanın da gelip dualar ederek destek verdiği Şirehan, günümüzde tarihi dokusu bozulmadan dönüştürüldüğü hotel olarak hizmet veriyor. Dünyanın en önemli ticaret kervanlarına ev sahipliği yapan Şirehan hotel, 9 yıldır Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Çin'den başlayan Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa'ya uzanan dünyanın en önemli ticaret yolu olan tarihi ipek yolu üzerinde yer alan ve 1885 yılında Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle halktan alınan vergilerle inşa ettiği, vergi veremeyen halkın inşaatında çalıştığı, çalışamayanların ise han bitimine kadar gelip dualar ettikleri han Osmanlı mimarisinin de en güzel örneklerinden biri olarak günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. Kesme taştan inşa edilen, iki katlı hanlar gurubundan olan handa, çok sayıda oda ve ahırı bulunuyor. Yapı olarak handan çok kervansaray görünümündeki hanın doğu, batı ve kuzey yönündeki üç kapından avluya girilmekte, avlunun dört yanından merdivenlerle üst kata çıkılabiliyor. İkinci katta sofa ve kemerli revakların arkasında odalar sıralanmış. Hanın üç cephesinde yer alan kitabelerden yapı hakkında bilgi edinmenin mümkün olduğu hanı diğerlerinden ise üç cephesinde bulunan anıtsal taç kapıları ayırıyor.

Kervansaray işlevinde yapılmış ve uzun yıllar bu şekilde hizmet etmiş olan kare planlı olan han, İpekyolu üzerinde ve Gaziantep'ten Kore'ye kadar uzanan kicaret yolundaki en büyük kervansaray olarak biliniyor. Gaziantep’te XX. yüzyılın başlarında otuz bir han bulunmasına karşın günümüzde varlığını sürdüren az sayıdaki hanlar arasında yer alan Şirehan, gerçekleştirilen restorasyon işlemlerinin de tamamlanmasının ardından tarihi dokusu ve çehresi ile son dönemin göz kamaştıran mekanları arasında yer alıyor.

Yapıldığı günden günümüze kadar ticaret kervanlarının konakladığı Şirehan, günümüzde de aynı misyonunu yürütüyor. Hotel olarak hizmet veren Şirehan'ın müşterilerinin büyük bir bölümü kente tarihi ve turistik gezi ile ticari görüşmeye gelenlerden oluyulor. Şirehan konforu, tarihi dokusu ve yenilenen çehresi ile saşta balayına çıkan çiftlerin, toplantı, kokteyl yapan kurum ve firmaların da en gözde mekanları arasında yer alıyor. Şirehan otel geniş avlusu ise yazın kır ve salon düğünleri, kına gecesi, kişi ve şirketlerin özel organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Şirehan Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan yapılan ciddi yatırımlar sonucunda Şirehan’ın gelecek nesillere güvenle intikal edebilecek bir niteliğe geldiğini aynı zamanda işlevine uygun olarak konaklama merkezi konseptinde 2013 Mayıs ayında hizmete girdiğini belirterek, " 111 oda ve 200 yatak kapasitesi, 1 kral dairesi, 10 özel oda, 2 junior suit ve 5 ayrı toplantı ve 1 adet balo salonuna sahip olan Şirehan Hotel 2’şer bin metre kareden oluşan iki avlusuyla yaz düğünler ve kokteyller için de önemli bir mekan olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Tahir Tekin Öztan tarihi doku içerisinde gerçekleştirilen düğün, kına gecesi ve şirketlerin tüm özel organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyonlardaki mutfak hazırlıklarının da Sahan Restoranları güvencesi ile hazırlanıyor" dedi.

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