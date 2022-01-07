Hazreti Sa’d Bin Ebu Vakkas Caminin temeli atıldı

Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Ziyaret mahallesinde bulunan, hayattayken cennetle müjdelenen ve Ashabı Kiram’ın büyüklerinden olan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretleri’nin adının verildiği caminin temeli dualarla atıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal mahallesine hakim tepe üzerinde türbesi bulunan, Ashabı Kiramdan olan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretleri’nin adının verildiği caminin temelleri atıldı. Temel atmanın ardından açıklamalarda bulunan Ziyaret Mahallesi Muhtarı Sıddık Turan, ’’Hayatta iken cennetle müjdelenen on sahabe arasında yer alan ve Ashabı Kiram’ın büyüklerinden olan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hazretlerinin makamının bulunduğu yerde imece usulüyle yapılmış eski bir camimiz vardı. Kullanılmıyordu ve atıl durumdaydı. Hayırseverlerimizin yardımlarıyla yeni bir camimizin temelini attık. Hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” dedi.

Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Celal Turan ise, ’’Muhtarlığımızla işbirliği yaparak camimizin temelini attık. Saygıdeğer yardımsever vatandaşlarımızdan cami inşaatımıza yardım bekliyoruz’’ diye konuştu.

Sa’d bin Ebu Vakkas

Tarihi kaynaklara göre Sa’d bin Ebu Vakkas Hazretleri seferler esnasında Araban ilçesi Ziyaret Tepesi diye bilinen tepede karargah kurmuş, Bizans orduları ile savaşmış ve zafer kazanmıştır. Özellikle bölgedeki il, ilçe ve köylerle birlikte Araban yöresinde Vakkas isminin yaygın olmasının sebeplerinden biriside budur. Halk arasında Seydi Vakkas hazretleri olarak bilinen zat, hayatta iken cennetle müjdelenen on sahabe arasındadır. Ashabı Kiram’ın büyüklerinden olan Sa’d bin Ebu Vakkas, Peygamber efendimizin (S.A.V) duasına mazhar olmuş büyük İslam kumandanıdır.

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