Kalpazanlara operasyon: 2 şüpheli yakalandı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, sahte para basarak piyasaya süren 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan 3 akaryakıt istasyonundan sahte para ile akaryakıt alındığı yönündeki ihbarın üzerine harekete geçti. Ekipler, birçok ilde piyasaya sürülen aynı seri numaralı sahte paralarla, çalıntı kaydı bulunan iki araca yakıt alındığını tespit etti. Şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve olayda kullanıldıkları araçlarda yaptıkları aramalar sonucu; 1 adet tabanca, 61 adet fişek, 6 adet sahte para ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken şüphelilerin yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.