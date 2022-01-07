Gaziantep'te okul önlerinde şok denetim

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 120 personel ile okul önlerinde ve çevresinde şok denetim yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 45 ekip ve 120 personel ile çocukların ve gençlerin daha huzurlu, güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde şok denetimler yapıyor. Kuruma bağlı farklı birim ve şube personellerinden oluşan 45 ekip ve 120 polis ile gerçekleştirilen uygulamalarda, 11 parkbahçe, 9 kahvehane, 9 internet salonu, 8 büfe, 2 oyun salonu, 1 iddia bayii olmak üzere toplam 40 umuma açık yer ile 145 araç denetlendi. Ekipler, okul çevresinde ve kahvehanelerde bulunan şahısların kimlik ve üst aramasını da yaparak, 574 şahıs kontrol etti.

Uygulamalarda 4 kahvehane, 2 araç ve 5 şahısla ilgili gerekli yasal işlem başlatıldı.

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