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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAGİAD’da yeni nesil robotik süreç otomasyonları konuşuldu

İHA

GAGİAD’da yeni nesil robotik süreç otomasyonları konuşuldu

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından hazırlanan, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ve UiPath Satış Direktörü Makbule Odabaş’ın konuşmacı olarak katıldığı “Robotik Süreç Otomasyonları” konulu söyleşide dijital sistemler ve yazılımlarla etkileşime girerek insan eylemlerini taklit eden, yazılım robotlarının oluşturulması ve yönetilmesini kolaylaştıran yazılımı teknolojisi konuşuldu.
GAGİAD Dernek Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen söyleşiye; GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri katılım sağladı. Şirketlerin geleceğe hazırlanması anlamında öğrenilecek bilgilerin çok önemli olduğunu ifade eden GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, “Teknolojinin hızla gelişmesi ve günlük hayatta kullandığımız pek çok şeyin birbirine bağlı hale gelmesi ile birlikte işletmelerde dijital dönüşüm faaliyetleri hızla gerçekleşmektedir. Otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle birlikte, yaptığımız işlerin içerikleri, çalışma şekillerimiz ve başarılı olmak için ihtiyacımız olan yetkinlikler sürekli değişkenlik göstermektedir. Dijital teknolojiler, halen devam eden COVID19 krizi sırasında toplum ve vatandaşlar için ne kadar gerekli olduklarını kanıtladılar. Bu kapsamda bugün yaptığımız robotik süreç otomasyonları söyleşisinde dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği kolaylıklar ve şirketlerin geleceğe nasıl hazırlanmaları gerektiği hakkında öğreneceğimiz bilgilerin iş hayatımıza çok fayda sağlanacağına inanıyorum” dedi.
“RPA, işletmelere kayda değer bir rekabet avantajı sağlıyor”
Robotik Süreç Otomasyonlarının işletmelere rekabet avantajı, hız ve verimlilik gibi faydalar sağladığını söyleyen UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, “Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zekâ daha önce insanlar için gerekli olan yüksek hacimli ve tekrarlanabilir görevleri ele alan, teknolojiyi hızlı ve verimli kullanmayı mümkün kılan makine öğrenme süreçleridir. İş dünyasında büyümenin, rekabette öne geçmenin ve başarıyı sürdürmenin yolu, müşteri beklentilerine ve değişen pazar standartlarına uyum sağlamaktan geçiyor. Bu nedenle işletmelerin öncelikli gündemlerinden biri hız ve çevikliktir. Hız ve çeviklik sağlamanın yolu ise dijitalleşme sürecini en iyi şekilde yönetmek ve sürdürmekten geçiyor. Robotik Süreç Otomasyonu, işletmelerin uygun süreçlerini otomatikleştirerek pazardaki değişimlere ışık hızında uyum sağlamanıza yardımcı olmaktadır. Bir işletmedeki günlük rutinde çok tekrarlı ve sık bir şekilde yapılan, ancak aslında insan gücü ve zekâsına ihtiyaç duymayan çok sayıda görev bulunuyor. Gelen epostaları ve ekleri açma, web uygulamalarına, kurumsal uygulamalara giriş yapma, dosya ve klasör taşıma, kopyala/yapıştır işlemler, form doldurma, okuma ve veri tabanına yazma bunlardan sadece birkaçı Bu tür görevlerin insanlar tarafından yapılması, çalışanlar üzerinde fazla iş yükü oluşturarak süreçleri yavaşlatıyor, daha değerli işlere odaklanmak için gereken zamanı alıyor dolayısıyla verimliliği ve başarıyı önemli ölçüde etkiliyor. Günümüzde başarının belirleyici unsurları olan hız ve verimliliğe ulaşmak için bu görevleri RPA uygulamalarının üstlenmesi, işletmelere kayda değer bir rekabet avantajı sağlıyor” ifadelerini kullandı.
“RPA ile 32 kat verimlilik artışı ve yüzde 30 ek zaman kazanılabilir”
RPA teknolojisiyle oluşturulacak yazılım robotları sayesinde işletmelerin 32 kat verim artışı ve yüzde 30 ek zaman kazanabileceğini söyleyen UiPath Satış Direktörü Makbule Odabaş, “RPA teknolojisi ile yazılım robotları kullanarak iş süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. İnsan eylemlerini taklit ederek, tekrarlı ve kural bazlı görevleri otomatikleştirerek birçok iş sürecinde üst seviyede verimlilik, veri güvenliği ve optimizasyon sağlayabilirsiniz. Üstelik bunun için mevcut altyapıyı ve sistemleri değiştirmeye de gerek yok. Bu otomasyonu sayesinde; operasyon maliyetlerinizde yaklaşık %60 oranında iyileştirme sağlayabilir, iş süreçlerinizin büyük bir bölümünü robotların üstlenmesi ile işletmenizde verimliliği ve hizmet kalitesini artırabilirsiniz. Süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz mesela RPA ile iki gün alan bir sürecin 30 dakika içinde tamamlanmasını sağlayabilirsiniz. Manuel süreçlerin hızlandırılmasıyla en az 32 kat verimlilik artışı sağlayabilirsiniz. 7/24, sıfır hatayla çalışan bir iş gücüne sahip olabilirsiniz. Çalışanlarınızın rutin süreçler için harcadığı zamandan kazanım elde edebilirsiniz. Mevcut iş gücünüz yaklaşık yüzde 30 ek zaman kazanabilir ve katma değeri yüksek işlere odaklanmak için gereken zamanı bulabilirsiniz. Zahmetli ve zaman alıcı süreçlerin otomasyona geçmesi ile çalışan memnuniyetini artırabilirsiniz. Araştırmalar, RPA uygulanan kurumlarda işten ayrılma oranlarının düştüğünü göstermektedir. Karar yetkinliğinde yüzde 55 artış sağlayabilirsiniz. Ayrıca RPA devreye alındıktan sonra yöneticilerin ve liderlerin daha doğru kararları daha hızlı bir şekilde aldıklarını görebilirsiniz” diye konuştu.
Söyleşi GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’in UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora ve UiPath Satış Müdürü Makbule Odabaş’a takdim ettiği fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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