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Ebe olan eşinin sözüyle başladı, damar yolu görüntüleme cihazı üretti Artık bebek ve çocukların canı yanmayacak

İHA

Ebe olan eşinin sözüyle başladı, damar yolu görüntüleme cihazı üretti Artık bebek ve çocukların canı yanmayacak

Ebe olan eşinin bebek ve çocuklarda damar yolu açmada yaşadıkları sıkıntıları anlatması üzerine harekete geçen Gaziantepli Müslüm İncedal, 2 ayda damar yolu görüntüleme cihazı geliştirdi. Bebek ve çocukların damarını net bir şekilde görüntüleyen cihazın patentini Sağlık Bakanlığına vermek isteyen İncedal, cihazı yaygınlaştırmak için bakanlıktan destek bekliyor.
Gaziantep’te evinin bir katında savunma sanayiye yönelik cihazlar geliştiren Gaziantepli kaşif Müslüm İncedal, hemşire ve ebelerin bebeklerin damar yolunu açmada yaşadıkları sorunu geliştirdiği cihazla ortadan kaldırdı. Ebe olan eşinin isteği üzerine çalışmaya başlayan İncedal, 2 ay gibi kısa bir sürede yüzde yüz yerli imkanlarla damar yolu görüntüleme cihazı üretti. Testleri Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin Acil Servis’inde yapılan cihaz, doktor ve ebeler tarafından çok başarılı bulundu. Damar yolu açma esnasında yaşanan damar patlamalarının önüne geçecek olan cihaz sayesinde artık bebek ve çocukların canı yanmayacak.

Patentini Sağlık Bakanlığına verecek
Cihazın hastanelere yaygınlaştırılması için Sağlık Bakanlığı’ndan destek beklediğini ifade eden Müslüm İncedal, cihazı ticari kaygıyla değil milli sorumluluk bilinciyle ürettiğini belirterek, cihazın patentini Sağlık Bakanlığı’na vermek istediğini söyledi.

Her şey ebe eşinin sözüyle başladı
Ebe eşinin bebek ve çocukların damarlarının net görünmemesinden dolayı büyük zorluk yaşadıklarını söylemesi üzerine çalışmaya başladığını anlatan İncedal, “Cihazı hastanenin Acil Servis’inde de kullandılar. Çok başarılı buldular. Bu cihazın yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaşlı, obez ve çocuklarda bu damar yolu görüntüleme çok zor oluyor. Defalarca iğne batırmak zorunda kalıyorlar” dedi.

“Damar patlaması hem sağlıkçıyı hem de aileyi olumsuz etkiliyor”
Yeni doğan bebeklerin damarlarının büzüşük olmasından dolayı görünmediğini aktaran İncedal, ebe eşinin bu durumdan kendisine bahsettiğini söyledi. Eşinin kendisine böyle bir cihazın gerekli olduğunu aktardığını belirten İncedal, “Hastanenin Acil Servis girişinde çalışan bir doktor arkadaşımız var. O da bana bu cihazın çok önemli olduğunu söyledi. Derindeki ikinci ve üçüncü katmandaki damarlara ulaşmak sıkıntılı bir süreç. Bazen bebeklerin damar yollarında patlama oluyor. Bu hem sağlık çalışanı üzerinde hem de hasta yakınları üzerinde olumsuz bir etki oluşturuyor. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bir araştırma yaptım. Dünya genelinde bulunan çözümlere ve cihazlara baktım. Japonya’da bir firma benim yaptığım cihaza benzer bir cihaz üretmiş. Bende o fikirden yola çıkarak bu cihazı kendi özgün tasarımımla ürettim. Sağlıkçı ne kadar deneyimli olursa olsun sağlıkçılar bu zorluğu yaşıyor. Sabahtan akşama kadar damar yolu açan bir kişi bebeğe denk geldiği zaman bu sorunu yaşayabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Sağlık Bakanlığı bu cihazı alıp yaygınlaştırsın”
Damar yolu açılması gereken her durumda bu cihazın kullanılabileceğini sözlerine ekleyen İncedal, “Bu cihazı ben ticari kaygı ve amaçla üretmedim. Milli sorumluluk bilinciyle geliştirdim. Bu cihaza eğer Sağlık Bakanlığı sahip çıkarsa tüm Türkiye’ye yaygınlaştırabiliriz. Patentini de bakanlık alsın ama çocuklardaki ve bebeklerdeki bu sorun çözülsün. Yaşça büyük insanların iğne yaptırmaktan korktuğunu görüyorsunuz. Bu geçmişten kaynaklanabiliyor. Bu cihazla bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Cihazdaki teknoloji yüzde yüz yerli ve millidir. Bu cihazı 2 ayda ürettim. Cihazın üretim maliyeti de düşüktür. Sağlık Bakanlığı bu cihazı alsın üretip yaygınlaştırsın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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