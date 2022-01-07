Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin adreslerinde yapılan arama uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti'' suçunda tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-01-07 20:32:54



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