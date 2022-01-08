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Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Gaziantep'te toplandı Gaziantep’te 48 il başkanın katılımıyla müzisyenlerin hakları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Gaziantep'te toplandı Gaziantep’te 48 il başkanın katılımıyla müzisyenlerin hakları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Gaziantep’te Müzsan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu tarafından 48 il başkanı ve müzisyenlerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Müzisyenler toplantıda, sosyal güvence, vergiler ve kimlik bildirimleri hakkında bilgilendirildi.
Müzisyenlerin sigorta haklarından tam anlamıyla yararlanabilmesi ve vergi konusunda bilgilendirilmesi için Gaziantep Valiliği koordinesinde Müzsan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu tarafından Şahinbey Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya 48 il başkanı ve çok sayıda müzisyen katıldı. Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı'ndan temsilciler de sunum yaptı. Sunumların ardından toplantı sorucevapla sonlandı.
Müzisyen ve sanatçıların haklarının tam olarak anlaşılması için bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini ifade eden Müzsan Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Onurlu, "Federasyonumuzun genel merkezi Gaziantep’te 48 il başkanlığımızla birlikte müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımızın hakları konusunda bilgilendirme yapmamız gerekiyordu. Çünkü işletme sahipleri ve müzisyenlerimiz haklarını bilmiyorlar. İlgili kanunu araştırdık ve Gaziantep Valimiz Davut Gül’e konuyu bildirdik ve Valimiz pandemi sürecinde olduğu gibi her zaman arkamızda durdu. Biz de 48 ilden federasyon başkanlarımızın katılımıyla Gaziantep’te görev yapan müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımızla birlikte bir bilgilendirme toplantısı yaptık. SGK, Vergi Dairesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı'mızdan temsilcilerle müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımıza hakları konusunda bilgilendirme yaptık” dedi.

"10 günden az çalışan müzisyen ve sanatçılar 30 günlük primlerini ödeyebilirler”
Sigorta konusunda müzisyen ve sanatçıların sorun yaşadıklarını ancak bu konuda Çalışma Bakanlığıyla görüşeceklerini söyleyen Onurlu, “Normal şartlarda kimlik bildirim kanununa müzisyen ve sanatçıların da uyması lazım. Müzisyen ve sanatçılar nerede çalışıyorsa işletme sahipleri kolluk kuvvetlerine bildirmesi gerekiyor. Nasıl otellere gidildiğinde kimliğimiz kolluk kuvvetlerine bildiriliyorsa aynısı müzisyen ve sanatçılar için de çalıştıkları yerler anlamında bildirilmesi gerekiyor. Müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımızın çalışma saatleri çoğu yerde 10 günden az olduğu için 6111 sayılı kanunda ek6 maddesi bulunuyor. Ek6 maddesi müzisyen ve sanatçıları 10 günden az çalıştıkları için kısmi süreli sözleşme yaparak sigorta yapma haklarına sahipler ve 30 günlük primlerini yatırarak emekli olma haklarına sahipler” ifadelerini kullandı.

"Bilgilendirme toplantılarımız ülke ekonomisine katkı sunacak”
Bilgilendirme toplantısının hem ülke hem de müzisyen ve sanatçılara katkı sunacağını dile getiren Onurlu, “Bilgilendirme toplantımızın ülke ekonomimize çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her şeyden önce müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımızın artık bir sosyal güvenceleri ve emekli olma hakları olacak. Bizden önceki nesillerde gerek sinemada gerekse sanatçı ağabeylerimiz, üstatlarımız bu konularda mağduriyet yaşadı. Sigortasız, emekli olmadan perişan bir halde ahirete intikal ettiler. Biz ve bizden sonraki neslin de bu duruma düşmemesi için kolları sıvadık ve devletimizle işbirliği yapacağız. Bu toplantıyı ilk olarak Gaziantep’te başlattık ancak gerekiyorsa her ilimizde yapacağız. Sanatın ve sanatçının yanında olan bir mülki idare amirimiz var. Gaziantep bu konuda çok şanslı. Katkılarından dolayı Gaziantep Valimiz Davut Gül’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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