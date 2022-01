Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep’teki doktor saldırısını kınadı

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Dr. Sadık Oluk'a yapılan saldırıyı kınadı.

SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Dr. Sadık Oluk'a yapılan saldırıyı kınadı. En fazla şiddete uğrayan kamu görevlilerinin başında sağlık çalışanlarının geldiğini ifade eden SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Ayarıcı, "Ne yazık ki, neredeyse hemen her gün sağlıkta şiddet haberlerini alıyoruz. İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Sadık Oluk da sadece görevini yaptığı için öldüresiye dövüldü. Kafasına mermerle vuruldu. Adeta ölümden döndü. Bu olay sağlık çalışanlarına yönelik ne ilk ne de son saldırıdır. Maalesef saldırılar artarak devam ediyor. Artık yeter diyoruz. Bakanlığımız sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunun için gerekli adımları atmak zorundadır” ifadelerini kullandı.



“Cezalar yeterince caydırıcı değil”

Şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanlarının korku ve endişe içinde görevlerini yerine getirdiğine dikkat çeken Arayıcı, "Öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki bu kadar da olmaz diyoruz. Mesela İstanbul Bayrampaşa'da bir yoğun bakım hemşiresi görevinin başında silahlı saldırıya uğradı. Maalesef bir hasta yakını silahlı bir şekilde yoğun bakıma kadar girip, orada görevli hemşireye silahlı saldırıda bulunabiliyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu olaylar sağlık çalışanlarını meslekten soğutuyor, verimini düşürüyor ve psikolojisini bozuyor. Sağlıkta şiddet olayları gündelik tepkilerle, kınamalarla son bulacak türde değildir. Yasal tedbirlerin daha fazla caydırıcı hale getirilmesi gerekir. Sağlık çalışanına şiddet uygulayan ve kamu düzenini bozan bir şahıs olaydan bir kaç saat sonra elini kolunu sallayıp evine gidebiliyor. Böyle olursa şiddet biter mi? Caydırıcı, önleyici ve engelleyici tedbirler derhal uygulamaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.



“Sorumluluk, Sağlık Bakanlığı'ndadır”

Sağlıkta şiddet konusunda kapsamlı bir eylem planının ortaya konulmasının gerektiğinin altını çizen Arayıcı, “İstatistiklere baktığımızda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının azalmadığını görüyoruz. Şiddet olayları azalmadığına göre, mevcut yasalar ve uygulamalar şiddeti önlemede yetersiz kalmaktadır. O halde sağlıkta şiddeti önleme amacıyla ekstra uygulamalar devreye sokulmalıdır. Sağlık çalışanlarının şiddetle mücadele yükümlülüğü bulunmuyor. Bu yükümlülük idareye yani Sağlık Bakanlığına aittir. İdareyi yükümlülüğünü bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz. Bakanlığın, sağlıkta şiddet konusunda kapsamlı bir eylem planı ortaya koyması gerekmektedir. Çok yönlü çalışılmış bu eylem planıyla, sağlıkta şiddet olayları tamamen ortadan kalkmasa da mesleki realite oluşuna son vermek mümkün olacaktır" diye konuştu.

