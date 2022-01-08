Üniversite öğrencileri ilkokula kütüphane kurdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri yaptıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Yener ilk ve ortaokuluna 2 bin kitaplık kütüphane kurdu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal sorumluluk projesi yaptı. Projede daha önceden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden geçtiğimiz yıllarda mezun olup göreve başlayan Zeynep Kaya’nın okulu seçildi. Kaya’nın öğrenci arkadaşları ve hocalarının katkılarıyla Şehit Mehmet Yener ilk ve ortaokuluna 2 bin kitaplık kütüphane yapıldı.



“2 kitapla okulumuza kütüphane kurmaya geldik”

Üniversitedeki tüm öğretim üyelerinin ve öğrencilerin katkılarıyla 2 bin kitap ile İslahiye Şehit Mehmet Yener ilkokuluna kütüphane oluşturmaya geldiklerini söyleyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kaçmaz, "4. sınıflarda uyguladığımız bir dersimiz var. Topluma Hizmet Uygulamaları dersimiz kapsamında Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Zeynep öğretmenimizin okuluna geldik. Bu okula kitaplar hediye etmeye geldik. Kitapları toplama aşamasında bölümümüzdeki bütün hocalarımız ve öğrenciler katkıda bulundular. Yaklaşık 18 koli yani 2 bine yakın kitapla okula kütüphanemizi buraya kurmaya geldik” dedi.



“Mezun olduğum üniversiteden destek almak mutluluk verici”

Şehit Mehmet Yener ilkokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Kaya, 2020 yılında mezun olduğu Hacı Bektaş Veli Üniversite’sinden destek aldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bugün bize destek sunanlar benim 2020 yılında mezun olduğum üniversiteden hocalarım ve öğrencileri oldu. 2020 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden mezun olmuştum. Bugün görev yaptığım okula onları görmek benim için mutluluk kaynağı oldu. Alt dönemlerden etkileşim içerisinde olduğum öğrenci arkadaşlarımda bizlere katıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

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