Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 20 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Gaziantep FK'nın rakip ceza sahası solundan kullandığı serbest vuruşta, Maxim'in yerden pasıyla topla buluşan Ertuğrul'un vuruşu üstten farklı şekilde dışarı çıktı.

6. dakikada Figueiredo'nun savunma arkasına pasında rakip yarı sahasında topla buluşan Furkan, kale önüne kadar ilerleyip aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10.

16. dakikada Hamza Mendyl'nin sol kanattan ortaya Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

18. dakikada rakipten topu kapan Figueiredo'nun pasında topla buluşan Maxim'in savunma arkasına attığı meşin yuvarlağı tek vuruşla ağlara gönderen Muhammet Demir farkı ikiye çıkardı. 20

24. dakikada Fatih Karagümrük'ün ceza yayı önünden kazandığı serbest vuruşu kullanan Biglia'nun vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

26. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde topa ön direkte iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada rakip ceza sahasının sağında topla buluşan Salibur'un ortasında topa gelişine vuran Borini'nin şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

39. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Furkan'ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

45. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya Borini'nin kafa vuruşu yandan direğin dibinden dışarı çıktı.





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Kısal xx, Hakan Karabalcık xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Halil İbrahim Pehlivan x, Alin Tosça x, Ertuğrul Ersoy xx, Stelios Kitsiou xx, Hamza Mendyl x, Furkan Soyalp xx, Alexander Merkel x, Alexandru Maxim xx, Joao Figueiredo xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Mustafa Burak, Oğuz Ceylan, Berke Gürbüz, Angelo Sagal, Ahmed El Messauidi, Borven, Mirza Cihan, Yusuf Türk

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Caner Erkin x, Zukanovıc x, Burak Bekaroğlu x, Luckassen x, Adnan Uğur x, Lucas Biglia x, Erhun Öztümer x, Tunay Torun x, Salibur x, Borini x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Emre Mor, Efe Tatlı, Munir Mercan, Vato Arveladze, Balkovec, Salih Dursun, Alpaslan Erdem, Pesic, Karamoh

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Goller: Furkan (dk. 6), Muhammet Demir (dk. 18) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Tunay Torun, Caner Erkin (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.