Sağlıkçılardan darbedilen doktora destek



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´te, İslahiye Devlet Hastanesi´nde, hasta yakınını saldırısında yaralanan Dr. Sadık Oluk'a meslektaşları yaptıkları açıklamayla destek verdi.

İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadık Oluk, perşembe günü randevusuz muayene olma isteğini kabul etmediği hasta Nalan Y.'nin ağabeyi Erkan Y.'nin saldırısına uğradı. Mermer aksesuar ile başına darbe alan Dr. Oluk, tedaviye alındı, başına 8 dikiş atılarak 10 gün iş göremez raporu aldı.

Hastanede tedavisi süren Dr. Sadık Oluk'a bugün mesai arkadaşları yaptıkları açıklamayla destek verdi. Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları adına konuşan İslahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Yıldız, "Hastanemizde maalesef çok üzücü bir olay meydana gelmiştir. Değerli bir doktorumuz görevi başındayken fiziki bir saldırı meydana gelmiştir. Doktorumuzun sonuna kadar yanındayız. Doktorumuzun haklarının korunması anlamında tüm yasal başvurular yapılmıştır. Bu olay bizlerin huzurunu kaçırmasın, bir kişinin yaptığı bu davranışı topluma mal edemeyiz. Bu saldırıyı yapanın cezalandırılması için haklarımızı sonuna kadar savunacağız" diye konuştu. Başhekimin açıklamasına katılanlar saldırıyı alkışlarla protesto etti.

Bu arada, olay sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Erkan Y.'nin yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-01-08 14:57:01



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