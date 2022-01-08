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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük FK: 3-1

DHA

Gaziantep FK - VavaCars Fatih Karagümrük FK: 3-1


Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Hakan Karabalcık
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Tosça, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Hamza Mendyl (Dk. 82 Sagal), Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Furkan Soyalp (Dk. 82 Messaoudi), Maxim (Dk. 88 Mirza Cihan), Figueiredo (Dk. 88 Borven), Mumammet Demir (Dk. 70 Oğuz Ceylan)  
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano Luckassen (Dk. 49 Salih Dursun), Burak Bekaroğlu, Ervin Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 45 Balkovec), Lucas Biglia, Erhun Öztümer (Dk. 45 Emre Mor), Tunay Torun (Dk. 45 Karamoh), Adnan Uğur, Salibur (Dk. 71 Pesic), Fabio Borini
GOLLER: Dk. 5 Furkan, Dk. 17 Muhammet, Dk. 73 Figueiredo (Gaziantep FK) Dk. 50 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Merkel (Gaziantep FK) Tunay, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük)Spor Toto Süper Lig'in 20´nci haftasında Gaziantep FK, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük´ü 3-1 mağlup etti.5´inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Figueiredo, içeriye hareketlenen Furkan´ı gördü. Topla buluşan Furkan´ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda vurduğu şut ağlara gitti: 1-0.
17´nci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim pasını ceza sahası içerisindeki Muhammet´e verdi. Topla buluşan Muhammet´in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
38´inci dakikada Maxim´in sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Tosça´nın kafa vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
45+3´üncü dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Caner Erkin´in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Borini´nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.
50´nci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takımın atağında Salibur´un içeriye gönderdiği topa vuran Emre Mor´un şutu ağlara gitti: 2-1.
65´inci dakikada Fatih Karagümrük takımı ceza sahası çizgisi üzerinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Biglia´nın vuruşunu kaleci Günay son anda çıkardı.
72´nci dakikada sol ceza sahası çizgisi üzerinde Adnan Uğur´dan topu kapan Furkan pasını Figueiredo´ya verdi. Ceza sahası dışından uzak köşeye vuran Figueiredo´nun şutu ağlara gitti: 3-1.
90+7'nci dakikada Messaoudi ceza sahası üzerinde Salih Dursun'dan kaptığı topu içeriye gönderdi. Müsait pozisyondaki Borven'in vuşunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA
2022-01-08 15:38:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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