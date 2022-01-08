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Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fatih Karagümrük: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 31 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Karamoh'un vuruşu yan direğin dibinden dışarı çıktı.
50. dakikada rakip sahada topla buluşan Karamoh'un çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra kale önüne çevirdiği top savunmadan sekerek Emre Mor'un önünde kaldı, topu önünde bulan Emre'nin dokunuşu ağlarla buluştu. 21
60. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisindeki Zukanovic'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Günay çizgiden çıkardı.
71. dakikada Karamoh'un ortasında ceza sahası içinde Borini'nin yaptığı kafa vuruşu dışarı çıktı.
74. dakikada Furkan'ın pasında rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Figueiredo'nun ceza sahasına girmeden uzak köşeye yaptığı plase vuruş filelere gitti. 31
82. dakikada Ertuğrul'un pasıyla topla buluşan Maxim'in sağ kanattan kale önüne yaptığı tehlikeli ortayı Figueiredo'dan önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.
90. dakikada sol kanattan Messaoudi'nin kale alanına yaptığı ortaya Borven dokundu, top kaleci Viviano'nun müdahalesiyle kornere çıktı.


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Kısal xx, Hakan Karabalcık xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Alin Tosça xxx, Ertuğrul Ersoy xxx, Stelios Kitsiou xxx, Hamza Mendyl xx (Angelo Sagal dk. 82 x), Furkan Soyalp xxx (Ahmed El Messaoudi dk. 81 x), Alexander Merkel xxx, Alexandru Maxim xxx (Mirza Cihan dk. 88 ?), Joao Figueiredo xxx (Borven dk. 88 ?), Muhammet Demir xxx (Oğuz Ceylan dk. 70 x)
Yedekler: Mustafa Burak, Berke Gürbüz, Yusuf Türk
Teknik Direktör: Erol Bulut
Fatih Karagümrük: Viviano xx, Caner Erkin x (Balkovec dk. 46 x), Zukanovic x, Burak Bekaroğlu x, Luckassen x (Salih Dursun dk. 48 x), Adnan Uğur x, Lucas Biglia x, Erhun Öztümer x (Emre Mor dk. 46 xxx), Tunay Torun x (Yann Karamoh dk. 46 xx), Salibur xx (Pesic dk. 72 xx), Borini x
Yedekler: Utku Yuvakuran, Efe Tatlı, Munir Mercan, Vato Arveladze, Alpaslan Erdem
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Goller: Furkan (dk. 6), Muhammet Demir (dk. 18), Joao Figueiredo (dk. 74) (Gaziantep FK), Emre Mor (dk. 50) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Merkel (Gaziantep FK), Tunay Torun, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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