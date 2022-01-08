Araban Belediyesi'nden Elif Mahallesi'ne park

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, kırsal Elif Mahallesi'nde yapımına başlanan park çalışması alanında incelemelerde bulundu. Doğru, inceleme sonrası esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gaziantep'in Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Belediye Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçeye bağlı yaklaşık 5 bin nüfusu ile en büyük kırsal mahalle konumunda olan kırsal Elif Mahallesi'ni ziyaret etti. Doğru, ziyaret sırasında Araban Belediyesi tarafından Elif Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde yapımına başlanan park çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkanı Doğru, ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlar ise Elif Mahallesi'ne park çalışması başlatıldığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

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