ALG Spor, Trabzonspor'u 4 golle devirdi Trabzonspor: 0 - ALG Spor: 4

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 40 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi 4. haftasında Gaziantep ALG Spor, deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor’u 40 mağlup etti. Mariam’ın hattrick yaparak yıldızlaştığı maçta diğer golü de Ruth atarken Gaziantep ALG Spor, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarıgrili takım maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadelede Trabzonspor’u deplasmanda farklı mağlup ederken maç sonu büyük sevinç yaşandı. Teknik Direktör Hasan Vural, ligin önemli ekiplerinden olan Trabzonspor karşısında çok önemli galibiyet aldıklarını söyledi.



Ali Gözcü, takımı tebrik etti

Trabzonspor karşısında alınan 40’lık galibiyetin ardından ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti. Gözcü, “Ligde her geçen hafta daha da iyi oynamaya başladık. Trabzonspor gibi zorlu deplasmanda kazandığımız için mutluyuz ve bu galibiyet serisini sezon sonuna kadar sürdürüp mutlu sona ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

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