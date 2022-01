Gaziantep protokolünden Çalışan Gazeteciler kutlaması

Gaziantep protokolü yayımladığı mesaj ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül kutlama mesajında, Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, "Bir süreç sonunda elde edilen bilginin habere dönüştürülmesi ve kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli bir rolü vardır. Medya iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış; bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız, bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Bu vesileyle, İlimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Gaziantep Milletvekili Doç.Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile yayımladığı mesajda, gazetecilerin, kamuoyu adına kutsal bir görev üstlendiklerini belirten MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, görevlerini icra ederken çok zor şartlarda bile fedakarca çalıştıklarını belirterek, "Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Vatandaşlarımız adına gözlemleyip yaşananları kamuoyuna taşıyan, bunu yaparken de bazen ailesinden bile fedakârlıkta bulunarak kutsal bir görevi yerine getiren toplumun sesi olan Basın mensuplarımız, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri geldiğinde canlarını ortaya koyarak görev yapmaktadırlar. Özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında medya, çok büyük önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, basınımızın üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır. Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da temsil eden basın mensuplarımız; zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken bir taraftan da halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedirler. Gazetecilik; fedakarlık, sorumluluk ve bilgi birikimi isteyen son derece kritik öneme sahip bir meslektir. Milli mücadele yıllarında Türk basını, milli birliğin ve beraberliğin sağlanmasında, düşman işgaline karşı ülkenin sesi olmuştur. Haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan basınımızın; toplumun bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli payı bulunmaktadır. Dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olaylardan ve gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlayan basın mensuplarımızın, görev ve sorumluluklarını medya etik kuralları çerçevesinde daha önce olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla yerine getireceklerine inancımız tamdır. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm gazetecilerimize; sağlık, huzur ve başarılarla dolu uzun bir meslek yaşamı diliyorum. Ebediyete irtihal eden değerli gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Kamuoyu yararına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum" denildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bütün basın çalışanlarının gününü kutlayarak, yerel ve ulusal alanda çalışan bütün basın mensuplarına yaptıkları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Tahmazoğlu, mesajında, "Her şartta görevleri peşinde koşan gazeteciler, her türlü yıpranma ile karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizde, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı yasa ile gazetecilerin sorunlarına, çözüm bulunmak istenmiştir. Bu yasanın önemini kamuoyuna mal etmek isteyen gazetecilerimiz, her 10 Ocak'ı ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlamaktadırlar. Gaziantep’te görev yapan gazeteci, basın mensubu arkadaşlarım şehrimizin sorunları ile yakından ilgilenip, sorunların çözümüne önemli katkılar vererek, bizlere yardımcı olan, bir çalışma anlayışı içindedirler. Kendilerine bu olumlu ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak bizler de vatandaşlarımızın ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmaya devam etmekte kararlıyız. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye'de daha da iyileştirilmesi ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Çünkü basın milletin müşterek sesidir. Vatandaşın bilgi edinme özgürlüğünü yasal sınırlar içinde sonuna kadar sunan, ekonomik ve sosyal sorunları cesaretle irdeleyen, basın meslek ilkelerine uyarak görev yapan bütün basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleri ile birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının toplumun gelişimine ve kalkınmaya olan katkısına dikkat çekerek, "Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında gelen basın, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden birisidir. Demokrasilerde dördüncü kuvvet olan basınımızın toplumumuzun her anlamda gelişimine ve kalkınmaya da önemli katkı sağladığını biliyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin gelişiminde de önemli katkıları olan tüm basın mensuplarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hülasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’ sözleri basının önemini ortaya koymaktadır. Bu vesile ile görevlerini büyük bir gayret ve fedakarca yerine getiren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, hayatlarını kaybeden gazetecilere de Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ikinci yılını doldurduğunu vurgulayarak, "Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden birisi de basındır. Pandemi süreci ile birlikte gazetecilerin çalışma koşulları zorlaşmış, ekonomik gelirleri azalmış, dolayısıyla sorunlar katlanmıştır. Bu zor koşullar altında bile gazeteciler toplumun haber alma ve doğru şekilde bilgilenmesi için olağan üstü bir çaba göstermektedirler. Pandeminin en yoğun olduğu ortamlarda bile gazeteciler görevlerini aksatmadan yerine getirmeni gayreti içinde oldular. Tüm basın mensuplarını, halkın haber alma hakkının yerine getirilmesi konusunda gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Pandemi süreci ile birlikte basının yaşadığı ekonomik sorunların daha da arttığını vurgulayan Başkan Ay, mesajında, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yine çözüm bekleyen sorunlarımızın dağ gibi olduğu bir ortamda kutluyoruz. Aslında ortada kutlanacak bir bayram yok. Bu nedenle 10 Ocak'ı, bir bayram değil, sorunlarımızı gündeme getirme ve mücadele günü olarak görüyoruz. Ekonomik sorunlardan basın özgürlüğüne, çalışma koşullarından internet yasasına, mesleki standartlardan yıpranma hakkından yararlanmada basın kartı şartının kaldırılmasına kadar bir çok alanda düzenlemeler yapılası gerekmektedir. Özellikle yerel basının ekonomik sorunları bu süreçte had safhaya çıkmıştır. Yerel basına yeni gelir kaynaklarının bulunması elzem bir hale gelmiştir. Bu nedenle, belediyelerin meclis kararları başta olmak üzere halka yönelik duyurularının basında yayınlanması yeni bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla her şartta ve mesai kavramını gözetmeden görevlerini yerine getirmenin gayreti içinde olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlarken, ebediyete intikal etmiş basın mensuplarını da saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

