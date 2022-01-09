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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de okuyan çocuk şenliği fuarı

İHA

Şahinbey'de okuyan çocuk şenliği fuarı

Şahinbey Belediyesi gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı kazanması, ara tatillerini verimli geçirmeleri için 18 yazar 58 yayın evinin katılacağı ‘Okuyan Çocuk Şenliği’ fuarı düzenleyecek.
Gaziantep Valiliği Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından 2230 Ocak tarihleri arasında çocuklara kapılarını açacak çocuk şenliği kitap fuarı işbirliği, protokolü imzalandı. Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

"Çocuk dostu bir kentiz"
Gaziantep Valisi Davut Gül, daha önce düzenlenen fuarın çok başarılı geçtiğini belirterek “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir kongre merkezi var. Bu Kongre Merkezi’nin de olabildiğince verimli kullanılması gerekiyor. Daha önce düzenlenen kitap fuarı çok başarılı geçti. Hemşehrilerimizin ilgisi ve dışarıdaki yansımaları ile bunu çok rahat görüyoruz. Biz çocuk dostu bir kentiz. İnşallah bu ara tatilde de çocuklarımızın kitap ve şenlikle buluşacağı bir etkinlik olacak. Düzenlenecek şenlikte çocuklarımızın sevdiği sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenlenecek. Bu organizasyonu düzenleyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine destek olan Şahinbey Kaymakamımıza, Üniversitelerimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız tatillerini daha verimli geçirecek"
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, çocukların ara tatillerini düzenlenecek etkinlikler daha verimli geçireceğini belirterek “Şahinbey Belediyemizin 2 ay önce gerçekleştirdiği kitap fuarı etkinliği ilçemizde çocuklarımızın kitaplarla buluşmasını sağlamıştır. Bu etkinlikte çocuklarımızın ara tatilini daha etkin ve daha verimli geçirmelerini sağlayacak. Şahinbey Belediyemize böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza okumayı sevdirmek istiyoruz"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek “Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor Projesi’ne destek olmak, gençlerimize, çocuklarımıza ve insanlarımıza kitap okumayı sevdirmek için yaklaşık 2,5 ay önce kitap fuarı düzenlemiştik. Valimiz o dönemde bu etkinliği yıl içerisine yayarak yenilerinin yapılmasını istemişti. Şahinbey Belediyesi olarak ara tatili değerlendirip, çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, beceri atölyeleri ve müzikallerle bunu desteklemek için ‘Okuyan Çocuk Şenliği’ başlığı altında kitap fuarı düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz fuara 18 yazar 58 yayınevi katılacak. Düzenlenecek etkinliğin içerisinde 3 müzikal, 4 sinema ve 2 tiyatro gösterimi sunulacak. Ayrıca çocukların eğlenmesi için 7 tane şişme oyun grubu, 9 tane atölye ve oyun alanları oluşturacağız. Bu projeye desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Davut Gül’e, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin’e, Rektörlerimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum ” şeklinde konuştu.

"Her türlü desteğe hazırız"
(HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, düzenlenen etkinliğin içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sayın Valimizin önderliğinde daha önce çok başarılı bir kitap fuarı düzenlendi. Bunun temalanarak çocuklar içinde yapılması kararlaştırılmıştı. Biz deHasan Kalyoncu Üniversitesi olarak ilgili bölümlerimizi yönlendirerek, daha önce olduğu gibi Şahinbey Belediyemize ve şehrimize her türlü desteği vermek istiyoruz. Bu protokolde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"GAÜN olarak desteğe hazırız"
(GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, düzenlenecek olan ‘Okuyan Çocuk Şenliğine’ her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek “Şahinbey Kaymakamlığı ve Şahinbey Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen bu okuma etkinliğine ve şenliğine Gaziantep Üniversitesi olarak her türlü desteği vermeye söz veriyoruz. Bu anlamda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etkinliğin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Eğlenceli bir ara tatili olacak"
İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe çocuklar için çok eğlenceli bir ara tatili olacağını belirterek, “Gaziantep Valiliğimizin önderliğinde, Şahinbey Belediyemizin düzenlediği muhteşem bir protokol imzaladık. Yapılacak etkinliklerle çok zengin bir ara tatil geçireceğiz. Bizlere bu imkanı sağladığı için Gaziantep Valimiz Davut Gül’e ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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