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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO Başkanı Ünverdi’den 10 Ocak mesajı

İHA

GSO Başkanı Ünverdi’den 10 Ocak mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, basın mensuplarının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için her koşulda fedakarca çalıştıklarını belirterek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Başkan Ünverdi mesajında, pandemiyle birlikte başlayan zorluklara dikkat çekerek, olağanüstü koşullar karşısında basın mensuplarının hem mesleklerini icra ettiklerini hem de pandemi sürecinde kamuoyunu aydınlatarak toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunduklarını kaydetti.
Bu süreçte dijitalleşmenin hız kazandığına ve iletişim kanallarının geliştiğine işaret eden Ünverdi, mesajında, “Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişim artık çok farklı mecralardan gerçekleşebilmektedir. Bu noktada bilginin doğruluğu öne çıkmakta ve basın mensuplarımız gösterdikleri hassasiyetle toplumu doğru bilgiyle buluşturmaktadır. Demokrasimizin en önemli unsuru, toplumun aynası olan basınımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tüm teknik imkan ve donanıma kavuşması ülkemizin her anlamda gelişmesine katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda şehrimiz ve ülkemiz ekonomisinin büyümesi hedefiyle yürütmekte olduğumuz çalışma ve projelerin paylaşılmasını sağlayan tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Birçok zorluğa rağmen, sorumluluk duygusu içinde görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Ebediyete intikal eden gazetecilerimizi saygı ve rahmet ile anarken yerel ve ulusal basınımızın kıymetli çalışanlarına, temsilcilerine ve yöneticilerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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