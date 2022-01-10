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Şehitkamil trafik eğitim parkı’nda eğitimler sürecek Başkan Fadıloğlu: “10 bin 373 öğrencimiz eğitim aldı” Bu park trafik bilincini arttırıyor

İHA

Şehitkamil trafik eğitim parkı’nda eğitimler sürecek Başkan Fadıloğlu: “10 bin 373 öğrencimiz eğitim aldı” Bu park trafik bilincini arttırıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin uygulamalı trafik eğitimi almaları adına yaptıkları Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda şu ana kadar 10 bin 373 öğrencinin eğitim verildiğini söyledi.
Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde öğrencilerin erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması için yapılarak öğrencilerin kullanımına sunulan Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunuyor. Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı içerisinde; 30’ar kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer aldığı minyatür bir şehir var. Park içerisinde ayrıca bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu var. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunan akülü ve pedallı araçlar kullanılıyor. Eğitimlerin ardından öğrencilere, katılım sertifikası veriliyor.

“Amacımız trafik bilincin arttırılması”
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, ziyareti sonunda yaptığı açıklamada, “Öncelikle Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Trafik Şube Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı’nda özellikle ilkokul 4. sınıfa giden çocuklarımızın eğitimine katkı vermeye gayret gösteriyoruz. Bu konuda Trafik Şube Müdürlüğünden polislerimiz, çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla da okullarımızdan talebelerimizi buraya getiriyoruz. Şu ana kadar 10 bin 373 öğrencimiz buradan eğitim aldı. Bizim amacımız, trafik bilincinin arttırılması. Burada özellikle çocukların hem elektrikli araçlarla motorize olarak nasıl hareket edeceklerini, diğer taraftan da 4 tekerlekli bisiklet formatındaki araçlarımızla çocuklarımız eğitim alıyorlar. Çocuklarımızın trafikte nasıl davranacaklarını öğrenmeleri, yarın ilerde de büyüdüklerinde şoför olduklarında bu alışkanlıklarını devam ettirebilmeleri açısından önemli. İçişleri Bakanlığımız artık bunu standart hale getirip, tüm vilayetlerde yapılması noktasında bir uygulamaya geçti. Bunun ilklerden birisi olarak da Şehitkamil Belediyesi olarak biz hayata geçirdik. Amacımız, bundan sonraki süreçte de her yıl Şehitkamil’de okuyan 4. sınıf öğrencilerimizin buradan yararlanarak, sertifika almaları. Yaklaşık 20 bin öğrencimiz var. 10 bin öğrencimizin eğitimini tamamladık. Her gün 100 öğrencimize eğitim vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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