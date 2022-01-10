Gaziantep'te gazetecilere özel etkinlik

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile düzenlenen kahvaltı programında Gaziantep’te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Medya sektörünün sorunlarının konuşulduğu programda Şahin basında yenilenme ve birlik mesajı verirken, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) 8 yılda yaptığı altyapı yatırımları, Düzbağ İçme Suyu Projesi ve tesisleşme çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebi ile kahvaltı programı düzenlendi. Medya sektörünün sorunlarının konuşulduğu programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde yaşayan dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni bir uygulamaya gidildiğinin müjdeleyerek kullandıkları içme suyunda 012 metreküp olan birinci kademede mesken tarifelerinin yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını belirtti.

“Hakikaten medya sektörü çok önemli. Sektörün çok ciddi sorunları var. Sektörün sağlıklı büyümesi lazım. Sektörle ilgili gidilecek çok yol var. Sizin sorununuz bizim sorunumuz. Sizin sevinciniz bizim sevincimiz, sizin kaderiniz bizim kaderimiz çünkü biz aynı gemideyiz. Özellikle vesayet dönemlerinin en zirve dönemlerinde en ağır bedellerini bizler ödedik. O yüzden biz ikiz kardeşiz diyorum. Zaman, mekan tanımayan zor bir iş. Herkes çalışan gazeteci olamaz. En zor mesleklerden biri ve çok büyük mücadeleler veriyorsunuz. Alın teriyle, işinin hakkını vererek çalışan herkesten razıyız. O yüzden siz bizim için çok kıymetlisiniz. Biz hepimiz kardeşiz, aynı gemideyiz. Bizim bu şehre dair hayallerimiz var” dedi.

Gaziantep’teki ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyükşehirden yüzde 50 su indirimi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, verdiği müjde ile şehirde yaşayan dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullandıkları içme suyunun birinci kademe mesken tarifelerinde yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediye tarafından verileceğini açıkladı. Konu hakkında yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak zor bir karar aldıklarını belirten Şahin, “Çevremizde herkesin yetim, yoksul, yaşlı, mağdur gruplar için sabit gelir çok önemli. Bu nedenle bizim giderleri azaltarak gelirleri artışa geçirmemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde inşaat sektörünün temsilcileriyle de bir araya geldik. Belediye olarak üzerimize düşen indirimi onlar için de gerçekleştirmiş elimizden gelen desteğin sözünü vermiştik. Gaziantep’te en zor durumda olan vatandaşları büyükşehir olarak fonlama kararı aldık. Bu bahsettiğim ihtiyaçlı vatandaşlar için yüzde 50 suda indirime gidiyoruz. Herkesin suya zam yaptığı bir dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek eli uzatıyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Gaziantep Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Muhittin Taşdoğan ise 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, medya sektördeki sorunların çözülecek düzeyde olduğunu ifade etti.

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