Gaziantep protokolünden 10 Ocak mesajı

Gaziantep protokolü yayımladığı yazılı mesajlar ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koştuklarının altını çizerek, Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler" ifadelelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur'un yayımlanan ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, "Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından ve haber alma özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olan basın, demokrasilerin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü en temel haktır. Bu anlamda tarafsız bir şekilde toplumu haberdar etmek ve doğru bilgiyi paylaşmak için gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensupları ülkemiz demokrasisine çok önemli katkılar sağlamaktadır" denildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Doğru, ilkeli ve tarafsız vazife anlayışıyla kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basın, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarının başında gelmektedir. İletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yeni medya düzeninde anlık haber verme olanağına kavuşan basın mensupları sosyal ağ kültürünün yaygınlaştığı bu dönemde, bilgi kirliliğinin önlenmesi noktasında da asli bir görev icra etmektedirler. Farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade ve tanıtma alanı bulduğu medya sağlıklı bir kamuoyunun oluşması açısından özel önem arz etmektedir. Kitle iletişim araçları kanalıyla kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasına olanak sağlayan gazeteciler bu bağlamda milletin hür sesi ve vicdanını temsil etmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de” Basın, milletin müşterek sesidir” veciz sözüyle basının milletler için önemine vurgu yapmıştır. Gazetecilik, mesleki yeterliliğin yanı sıra fedakârlık ve sorumluluk isteyen son derece meşakkatli bir meslek. Bu uğurda gerektiğinde kendi can güvenliklerini dahi riske ederek görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getiren medya çalışanları, verdikleri bu azimkar mücadeleyle her türlü saygı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. Görev yaptıkları şehirlerin sosyal ve kültürel alanda tanıtımlarına da önemli katkılar sunan başta yerel medyamızın değerli çalışanları olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'nın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü yayımladığı mesajda, "Gazetecilik yoğun özveri gerektiren zor şartlarda yerine getirilen bir meslektir. Özveri ile çalışan gazeteciler toplumun gözü, kulağı, sesi olarak toplumsal iletişimin en önemli unsurları olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, hür ve tarafsız basın, çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin temel niteliklerindendir. Bu vesile ile toplumsal sorumluluğunu, tarafsızlığını, toplumsal farkındalığını yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

